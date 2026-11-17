W Niemczech w 2025 roku na jednego pediatrę świadczącego opiekę ambulatoryjną przypadało średnio 1603 dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dziesięć lat temu wskaźnik ten wynosił 1876 nieletnich na jednego lekarza, informuje Der Spiegel, powołując się na Federalny Urząd Statystyczny Niemiec.

Liczba lekarzy wzrosła

Według urzędu średnia liczba dzieci i młodzieży przypadających na jednego ambulatoryjnego pediatrę spadła, ponieważ w ciągu dziesięciu lat liczba takich specjalistów wzrosła o 22%. W 2025 roku w Niemczech było około 8700 pediatrów pracujących w opiece ambulatoryjnej.

Kolejnych około 7400 pediatrów pracowało w szpitalach, a ich liczba w ciągu dekady wzrosła o 26%. Niemal dwie trzecie lekarzy świadczących opiekę ambulatoryjną w 2025 roku stanowiły kobiety.

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Różnice regionalne i skład kadry

Wskaźniki znacznie różniły się między krajami związkowymi. W Kraju Saary na jednego ambulatoryjnego pediatrę przypadało średnio 2045 dzieci i młodzieży, podczas gdy w Bremie było to 1305.

Statystycy zaznaczyli, że większa liczba lekarzy nie musi oznaczać proporcjonalnego wzrostu możliwości leczenia. Wpływ na to mogą mieć między innymi wyższy poziom obciążenia pracą w medycynie dziecięcej i młodzieżowej lub zmiany strukturalne. Pod koniec 2025 roku 30% ambulatoryjnych pediatrów miało co najmniej 60 lat.

Liczba dzieci i młodzieży w Niemczech również wzrosła: z około 13,3 mln w 2015 roku do około 13,9 mln pod koniec 2025 roku. Jednocześnie liczba łóżek w specjalistycznych oddziałach dziecięcych między 2018 a 2025 rokiem zmniejszyła się o 3%, a 11% łóżek w medycynie dziecięcej stanowiły łóżka intensywnej terapii. Rozliczenia z ubezpieczenia zdrowotnego stanowiły 80% dochodów praktyk pediatrycznych.

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