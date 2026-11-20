W Niemczech weszły w życie nowe unijne zasady dotyczące kredytów konsumenckich, których celem jest wzmocnienie ochrony klientów przed nadmiernym zadłużeniem. Kredytodawcy, w tym oferujący schematy „kup teraz, zapłać później”, płatności ratalne i finansowanie 0%, muszą dokładniej oceniać, czy dana osoba będzie w stanie zwrócić pieniądze. poinformował Tagesschau.

Kontrole przy niewielkich kwotach

Nowe wymogi przewidują, że kredytodawcy muszą bardziej szczegółowo ujawniać koszt kredytu, okres kredytowania i warunki płatności. Według Romana Schlaga, rzecznika stowarzyszenia poradnictwa dla dłużników, ponad połowę wszystkich obecnie udzielanych kredytów stanowią mikrokredyty do 200 euro oferowane przez takie serwisy jak Klarna czy PayPal.

Z badania niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego wynika, że co siódmy użytkownik z powodu dużej liczby zakupów online przynajmniej raz zapomniał o niezapłaconych rachunkach lub płatnościach ratalnych. Co czwarty zapłacił już dodatkowe opłaty po przekroczeniu terminu płatności.

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Środki dla kredytobiorców

Jeśli prognoza kredytodawcy dotycząca zdolności klienta do spłaty nie sprawdzi się, a klient znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, kredytodawca musi zaproponować odpowiednie środki — na przykład odroczenie, wydłużenie terminu lub dostosowane płatności. Alternatywą może być zalecenie skontaktowania się z poradnią dla dłużników.

Ramona Pop, członkini zarządu Federacji Niemieckich Organizacji Konsumenckich, nazwała nowe zasady znaczącym sukcesem w ochronie konsumentów. Jednocześnie Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego HDE oświadczyło, że oznaczają one znaczne obciążenie biurokratyczne. Jego przedstawiciel Georg Grüngof uważa, że rozszerzenie zasad może zmusić sprzedawców do rezygnacji z części popularnych metod płatności.

Kontrole zdolności kredytowej w handlu internetowym są w większości zautomatyzowane. Jeśli algorytm odmówi kupującemu płatności ratalnej, będzie on mógł zażądać wyjaśnienia, a pracownik firmy będzie musiał ponownie ręcznie rozpatrzyć decyzję. Poradnie dla dłużników spodziewają się wzrostu zapotrzebowania na usługi, gdzie już odnotowuje się wielotygodniowe kolejki na wizytę.

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