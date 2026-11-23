Niemcy nie mają kompleksowego planu kryzysowego na wypadek rozległej i długotrwałej awarii satelitów, która może wpłynąć na nawigację, operacje bankowe, sieci energetyczne, łączność mobilną i dostawy żywności. Informuje o tym Tagesschau, powołując się na wspólne śledztwo WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że nie ma konkretnego planu ochrony na wypadek awarii satelitów. Jednocześnie resort planuje przygotować dla ludności zalecenia dotyczące działań w razie zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury kosmicznej. Sektor kosmiczny został już zaliczony do infrastruktury krytycznej, co wiąże się z bardziej rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, w tym dla firm satelitarnych.

Symulacja ujawniła problemy z zaopatrzeniem

W German Wargaming Center przy Uniwersytecie Bundeswehry im. Helmuta Schmidta w Hamburgu zasymulowano scenariusz rozległej awarii satelitów na poziomie powiatu. W symulacji uczestniczyli przedstawiciele władz, biznesu i służb ochrony ludności. W krótkim czasie pojawiły się trudności z zaopatrzeniem ludności.

Kierownik projektu Philipp Jan Schäfer oświadczył, że w najgorszym scenariuszu możliwe są grabieże lub zamieszki. Zdaniem specjalistów centrum gminy nie mają operacyjnie dostępnego planu, który określałby priorytety działań i niezbędną pomoc w przypadku długotrwałej utraty usług kosmicznych. Starosta powiatu Minden-Lübbecke Ali Dogan zauważył, że obecnie władze mogą jedynie pośrednio opierać się na istniejących scenariuszach zakłóceń telekomunikacyjnych lub rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej.

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Ryzyka dla wojska i strategia kosmiczna

W przypadku masowej awarii satelitów możliwości Bundeswehry byłyby znacznie ograniczone: niektóre systemy uzbrojenia działałyby gorzej, a rozpoznanie, nawigacja i łączność wewnątrz wojska oraz z sojusznikami byłyby utrudnione. Dowódca Dowództwa Kosmicznego Bundeswehry Michael Traut powiedział, że wojsko nie mogłoby działać z taką samą precyzją i szybkością oraz miałoby większe trudności z wyszukiwaniem celów.

Jednym z elementów nowej niemieckiej strategii kosmicznej jest stworzenie własnej sieci setek satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej do celów łączności wojskowej i rozpoznania. Według obecnych szacunków projekt może kosztować około 10 mld euro, jednak na razie pozostaje planem na przyszłość.

Osobno redakcja informuje, że w śledztwie WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung znajdują się przesłanki dotyczące możliwych planów Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — wystrzelenia jeszcze w tym roku satelity z ładunkiem jądrowym. Według dziennikarzy niektóre państwa NATO niedawno wymieniały się odpowiednimi informacjami. Ambasada Rosji odrzuciła te twierdzenia, nazywając je bezpodstawnymi oskarżeniami i częścią kampanii propagandowej.

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