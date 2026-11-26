W Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie w Niemczech 54-letni mężczyzna przyznał, że zbierał informacje dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Jak podaje Der Spiegel, oskarżony, który ma obywatelstwo rosyjskie i ukraińskie, przekazał oświadczenie za pośrednictwem adwokata. Twierdzi, że zbierał dane pod przymusem, jednak nie wyjaśnił, kto i w jaki sposób wywierał na niego presję.

Obiektem obserwacji był Ukrainiec

Mężczyzna zbierał informacje o osobie w mieście Attendorn, w regionie Sauerland. Według Prokuratury Generalnej obiektem obserwacji był mężczyzna, który prawdopodobnie pracował dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Miał on przygotowywać ukraińskich uchodźców w Polsce do powrotu i udziału w działaniach bojowych.

Przedstawicielka Prokuratury Generalnej oświadczyła, że obserwacja prawdopodobnie miała na celu przygotowanie dalszych operacji wywiadowczych przeciwko tej osobie w Niemczech.

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W sprawie zabezpieczono trzy telefony

Według oskarżenia mężczyzna przekazywał informacje rosyjskiej służbie specjalnej co najmniej od listopada 2025 roku do zatrzymania 27 marca 2026 roku. Zabezpieczono u niego trzy telefony komórkowe.

Sąd zaplanował osiem rozpraw w sprawie do stycznia 2027 roku. Za działalność na rzecz obcego wywiadu mężczyźnie grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

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