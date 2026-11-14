W Niemczech pacjenci objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą coraz częściej być zmuszeni do samodzielnego opłacania wizyt, jeśli chcą uniknąć długiego oczekiwania. Taką prognozę przedstawił szef Krajowego Zrzeszenia Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Andreas Gassen, informuje Tagesschau.

Wizyty poza zakresem ubezpieczenia

Według Gassena, z powodu niedawno przyjętych cięć honorariów gabinety lekarskie nie będą mogły działać w dotychczasowym trybie. Spodziewa się on, że lekarze będą oferować wizyty w prywatnych godzinach przyjęć, za które płaci się przy każdej rezerwacji.

Pacjenci z ustawowym ubezpieczeniem, którzy wybiorą tę opcję, będą leczeni jako pacjenci prywatni poza systemem ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Sami pokryją koszty takiego leczenia.

Zdaniem szefa KBV jest to sposób na finansowanie dodatkowych przypadków ponad ustalony budżet. Jeśli budżet gabinetu zostanie wyczerpany, pacjenci mogą, jak twierdzi, czekać na wizytę u preferowanego lekarza do następnego kwartału, gdy dostępny będzie nowy budżet.

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Cięcia dla specjalistycznych gabinetów

Program oszczędnościowy niemieckiego rządu dla systemu ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego przewiduje znaczne cięcia wydatków. KBV wskazuje, że szczególnie dotkną one sektor ambulatoryjny.

Według oceny Gassena cięcia honorariów o 3 mld euro najbardziej dotkną otolaryngologię, ortopedię, kardiologię, radiologię i reumatologię. Właśnie w tych specjalizacjach, jak powiedział, dostępnych będzie mniej wizyt.

Gassen oświadczył również, że niektóre grupy specjalistów częściowo tracą 25% obrotów, i nazwał to zagrożeniem dla istnienia gabinetów. Wyraził gotowość do rozmów z kasami chorych o limitach wizyt pilnych z medycznego punktu widzenia.

Jednocześnie szef KBV podkreślił: jeśli gabinety mają gwarantować wolne terminy, kasy muszą gwarantować zapłatę niezależnie od tego, czy pacjent przyjdzie na wizytę.

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