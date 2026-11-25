W Niemczech partie koalicji rządzącej — Unia i Socjaldemokratyczna Partia Niemiec — wzajemnie blokują decyzje dotyczące obniżenia podatku dochodowego i reform prawa pracy. Poinformował o tym Der Spiegel.

Ulga podatkowa

Jak pisze wydanie, pracownikom planowano zmniejszyć obciążenia podatkowe poprzez zmiany w podatku dochodowym. Jednak Unia nie jest gotowa poprzeć takich zmian, dopóki socjaldemokraci odmawiają reform prawa pracy.

Spór toczy się między partiami tak zwanej czarno-czerwonej koalicji kanclerza Friedricha Merza. Aby forsować inicjatywę podatkową, Unia uzależnia swoje poparcie od zmian w ustawodawstwie pracy.

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Stanowisko SPD

Socjaldemokraci z kolei uważają, że problem pojawił się na szczeblu kanclerza. Jednocześnie materiał dotyczy właśnie rozbieżności w sprawie reform pracy oraz planowanego obniżenia podatku dochodowego.

Na zdjęciu do publikacji przedstawiono kanclerza Friedricha Merza z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej oraz wicekanclerza Larsa Klingbeila z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Bundestagu. Der Spiegel opublikował materiał 25 listopada 2026 roku.

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