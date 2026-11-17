W Niemczech duże sieci klinik okulistycznych mogły systematycznie zawyżać pacjentom ceny specjalnych soczewek wewnątrzgałkowych podczas operacji zaćmy. Według Tagesschau, okuliści mogli w ciągu kilku lat otrzymać od pacjentów setki milionów euro nadpłat.

Ponad tysiąc pacjentów skontaktowało się z NDR po wcześniejszym reportażu dotyczącym dopłat do specjalnych soczewek. Dziennikarze przez kilka miesięcy analizowali nadesłane kosztorysy, umowy i rachunki, a część zanonimizowanych dokumentów przekazali ekspertom.

Prawnik medyczny Andreas Spickhoff z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, który zapoznał się z zanonimizowanymi dokumentami, stwierdził, że w szeregu przypadków przekroczono dopuszczalne granice. W szczególności skrytykował obciążanie pacjentów niedopuszczalnymi ryczałtowymi kwotami bez szczegółowego wykazu usług medycznych.

Dopłaty za soczewki i badania

Jeden z pacjentów, Detlef Jürzok, zapłacił 799 euro dopłaty za soczewkę, która miała korygować astygmatyzm. Po jego zapytaniu klinika przedstawiła szczegółowe rozliczenie: sama soczewka kosztowała tylko o 71,90 euro więcej niż standardowa, opłacana przez kasę chorych. Pozostałą część kwoty stanowiło ponad 20 pozycji rzekomo niezbędnych badań wstępnych, przy czym niektóre z nich wskazano dwukrotnie. Klinika nie udzieliła NDR merytorycznej odpowiedzi na pytania dotyczące tego przypadku.

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Okulista Jan Tode z Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze, który również przejrzał część zanonimizowanych rachunków, uważa wiele wskazanych badań za zbędne. Jak powiedział, niektóre procedury opłacano dwukrotnie, choć można je rozliczyć tylko raz dla obojga oczu, a standardowe badania były w niektórych przypadkach wykazywane po znacznie zawyżonej cenie.

Według ustaleń śledztwa niektóre duże sieci żądały ponad 500 euro za określone soczewki, które powinny być w pełni opłacane przez kasy chorych. Za inne specjalne soczewki pacjentom mogły być wystawiane rachunki na ponad 2 tysiące euro, choć koszt samych soczewek był znacznie niższy.

Pytania dotyczące zabiegów laserowych

Pacjentom proponowano również zabiegi laserowe kosztujące przeważnie od 1,2 do 1,6 tysiąca euro. Jürzok zapłacił za taki zabieg 1350 euro. Jan Tode zauważył, że duża analiza badań nie wykazała przewagi metody laserowej nad zwykłą operacją zaćmy.

Pod koniec października niemiecki Federalny Urząd Zabezpieczenia Społecznego wezwał kasy chorych do lepszego informowania ubezpieczonych o soczewkach, za które nie trzeba dopłacać. Spickhoff oświadczył, że w poszczególnych rachunkach dostrzega oznaki możliwego oszustwa rozliczeniowego, jeśli systematycznie nalicza się opłaty za medycznie niepotrzebne procedury. Sanoptis, największa sieć okulistyczna w kraju, wspomniana w śledztwie, nie udzieliła merytorycznych odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

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