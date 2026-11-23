Policja w kilku niemieckich miastach poinformowała o licznych groźbach bombowych w szkołach. Funkcjonariusze sprawdzają te zgłoszenia, jednak obecnie nie mają podstaw, by uznać je za wiarygodne.

Weryfikacja zgłoszeń

Jednymi z pierwszych, którzy w poniedziałek poinformowali o sytuacji, były policje w Erfurcie i Fryburgu. Chodzi o serię e-maili z groźbami skierowanych przeciwko placówkom edukacyjnym w różnych częściach kraju. Jak podaje Deutsche Welle, policja wstępnie traktuje te groźby jako prawdopodobne fałszywki.

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Podobne przypadki w Danii

Podobne zgłoszenia o prawdopodobnie fałszywych groźbach napływają także z Danii. Wcześniej w Europie odnotowano już skoordynowane groźby bombowe w wielu szkołach, które później okazywały się fałszywe.

Obecne zgłoszenia pojawiły się na tle innych oczywistych prób wywołania zakłóceń w Europie w ostatnich tygodniach. Wśród nich są groźby bombowe wobec komercyjnych samolotów pasażerskich oraz włamania do systemów chłodzenia w supermarketach, które mogły mieć na celu masowe psucie żywności.

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