W Niemczech przygotowano projekt ustawy, który ma wyraźniej kwalifikować kobietobójstwa jako morderstwo. Dokument proponuje wprost wymienić „motywy uwarunkowane płcią lub inne motywy mizantropijne” wśród znamion morderstwa, informuje Tagesschau.

Inicjatywę promuje federalna minister sprawiedliwości Niemiec Stefanie Hubig. Zmiany będą dotyczyć w szczególności przypadków, gdy mężczyzna zabija kobietę z powodu jej zamiaru zakończenia związku lub z powodu nieakceptowania jej prawa do samodzielnego decydowania o własnym życiu.

Motywy kontroli i posiadania

Jak powiedziała Hubig, niemal każdego dnia w Niemczech mężczyzna zabija lub usiłuje zabić swoją partnerkę albo byłą partnerkę. Takie przestępstwa mogą już być kwalifikowane jako morderstwo, jeśli zostanie udowodnione istnienie niskich pobudek, jednak nie dzieje się tak we wszystkich przypadkach.

Proponowana zmiana ma zapewnić prawnie pewne i właściwe uwzględnianie motywów zabójstwa opartych na patriarchalnym dążeniu do kontroli i posiadania. Hubig oświadczyła, że zabicie kobiety z powodu jej chęci zakończenia związku powinno być karane jako morderstwo. Zaznaczyła, że niektóre takie przypadki wciąż nie są oceniane w ten sposób.

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Nie planuje się odrębnego typu przestępstwa

Ministerka jednocześnie opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu odrębnego typu przestępstwa „kobietobójstwa”. Jej zdaniem nie ma on przewagi nad proponowanymi zmianami, ale miałby znacznie więcej wad. Projekt ustawy jest na etapie wewnętrznych uzgodnień w rządzie.

W niemieckim prawie karnym morderstwem jest umyślne pozbawienie życia przy występowaniu określonych przez prawo znamion, w tym niskich pobudek; grozi za nie obligatoryjne dożywotnie pozbawienie wolności. Sądy oceniają motywy odrębnie w każdej sprawie. Zabójstwa z powodu zaborczego stosunku lub dążenia do ukarania kobiety są już często uznawane za morderstwa.

Według danych Federalnego Urzędu Kryminalnego Niemiec w 2024 roku w kraju zabito 308 kobiet. W kontekście przemocy domowej śmiertelnych obrażeń doznało 191 kobiet i dziewcząt: w 132 przypadkach chodziło o przemoc ze strony partnera, a w kolejnych 59 — o przemoc wewnątrzrodzinną.

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