W Niemczech Ministerstwo ds. Rodziny przygotowało projekt ustawy, który może ograniczyć prawo do państwowej zaliczki na utrzymanie dziecka w przypadku niepłacenia alimentów. Jak informuje Der Spiegel, dokument został już przekazany do wewnątrzrządowych uzgodnień.

Próg dochodu podlegającego opodatkowaniu

Federalna minister ds. rodziny Karin Prien oświadczyła w Bundestagu, że dla rodzica samotnie wychowującego jedno dziecko proponuje się ustalenie granicy 40 tys. euro rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Za każde kolejne dziecko próg ten ma wzrastać o 10 tys. euro.

Według minister, dla rodziny z jednym dzieckiem dolna granica odpowiada około 4,5 tys. euro miesięcznych zarobków brutto. Inicjatywa nie została jeszcze przyjęta: może zostać zmieniona podczas rozpatrywania przez rząd i późniejszych debat w Bundestagu.

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Odzyskiwanie środków od dłużników

Państwową zaliczkę na utrzymanie dziecka wypłaca się w przypadkach, gdy jeden z rodziców nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych. W 2024 roku rząd federalny i kraje związkowe Niemiec wydały na te świadczenia około 3,2 mld euro. Władzom udało się odzyskać od osób zobowiązanych do płacenia alimentów tylko około 17% środków.

Unia i Socjaldemokratyczna Partia Niemiec uzgodniły w umowie koalicyjnej zwiększenie presji na dłużników alimentacyjnych. Wśród możliwych sankcji wymieniono w szczególności odebranie prawa jazdy, aby zwiększyć udział środków odzyskiwanych przez państwo od takich płatników.

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