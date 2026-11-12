W Niemczech rozpoczyna się proces Petera Fitzeka, któremu — według Der Spiegel — zarzuca się nielegalną działalność bankową, oszustwo oraz uchylanie się od płacenia podatków.

Zarzuty dotyczące przestępstw finansowych

Sprawa dotyczy zarzutów oskarżenia dotyczących nielegalnej działalności bankowej, oszustwa oraz uchylania się od płacenia podatków. Zarzuty te są przedmiotem postępowania sądowego.

Samozwańczy król

Fitzek w materiale jest nazywany „Reichsbürgerem”. Nazywa siebie królem i uważa, że znajduje się w monarchii, której sam jest władcą.

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Der Spiegel zaznacza również, że „król Peter” gardzi Republiką Federalną Niemiec. W ramach procesu ma odpowiedzieć na zarzuty oskarżenia.

Na stronie zamieszczono także linki do wcześniejszych materiałów wideo SPIEGEL TV o Fitzeku i „Königreich Deutschland”. Wśród nich jest wideo o nalocie policji.

Materiał SPIEGEL TV ukazał się 12 listopada 2026 roku. Jako jego autorów wskazano Henrika Neumanna i Noaha Cordesa.

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