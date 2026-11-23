W Niemczech około 23 tys. pracowników przemysłu metalowego i elektrotechnicznego w Hamburgu, Bremie, Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim rozpoczęło 24-godzinny strajk ostrzegawczy. Akcję zorganizował związek zawodowy IG Metall w związku z bezowocnymi negocjacjami taryfowymi, informuje Tagesschau.

Wstrzymanie produkcji w Hamburgu

W zakładzie Mercedes-Benz w Hamburgu taśmy produkcyjne zatrzymały się już w niedzielę o godz. 22:00. Według przedstawiciela IG Metall przedsiębiorstwo jest całkowicie zamknięte, a na jego terenie pozostają jedynie pracownicy ochrony.

Trzy rundy negocjacji dotyczących ponad 130 tys. pracowników branży na północy Niemiec zakończyły się bez rezultatu. Strony nie ustaliły jeszcze daty następnego spotkania. W piątek w tym regionie strajkowało około 12,3 tys. pracowników. Pracodawcy określili planowane akcje jako nieodpowiedzialne i nieproporcjonalne.

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Żądania związku i oferta pracodawców

IG Metall domaga się podwyżki wynagrodzeń o 5% w ramach umowy obowiązującej przez rok. Zrzeszenie pracodawców Gesamtmetall proponuje jednorazową wypłatę, która pod pewnymi warunkami może zostać zawieszona, a także podwyżkę wynagrodzeń o 1,3% od lipca 2028 roku. Pracodawcy proponują ustalenie okresu obowiązywania umowy na 26 miesięcy.

Strajki na północy są częścią ogólnokrajowej kampanii. Według IG Metall w piątek pracę w Niemczech przerwało ponad 150 tys. pracowników w około stu przedsiębiorstwach, w tym około 70 tys. w Bawarii. Kolejnych przerw w pracy oczekuje się także w Berlinie i Brandenburgii. Związek po raz pierwszy od ośmiu lat organizuje 24-godzinne strajki ostrzegawcze i wypłaca swoim członkom zasiłek strajkowy.

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