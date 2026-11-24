W Niemczech codziennie odnotowuje się około 150 przestępstw seksualnych wobec kobiet, a średnio co dwa dni ginie jedna kobieta. Takie dane dotyczące przestępstw wobec kobiet podaje Der Spiegel w materiale o przemocy wobec kobiet.

Wzrost przestępstw z nienawiści

Według publikacji w ciągu minionego roku liczba przestępstw z nienawiści wymierzonych w kobiety gwałtownie wzrosła. Der Spiegel informuje, że wniosek ten opiera się na aktualnych danych statystycznych.

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W podpisie pod ilustracją publikacja zaznacza, że mężczyźni stanowią do 99% osób dopuszczających się przemocy wobec kobiet. Der Spiegel podaje ten wskaźnik w kontekście materiału o przestępstwach wobec kobiet.

Internet jako miejsce popełniania przestępstw

Der Spiegel zwraca również uwagę na internet jako miejsce popełniania przestępstw. Według publikacji stwarza to trudności dla organów ścigania. W materiale problem ten jest rozpatrywany w kontekście nienawiści i nękania kobiet w sieci.

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