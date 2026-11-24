W Niemczech Prokuratura Generalna w Dreźnie postawiła zarzuty pięciu mężczyznom i jednej kobiecie w sprawie grupy skupionej wokół Heinricha XIII księcia Reussa. Zarzuca się im członkostwo w organizacji terrorystycznej lub jej wspieranie, informuje Der Spiegel.

Zarzuty wobec sześciu oskarżonych

Według Prokuratury Generalnej w Dreźnie troje oskarżonych mogło wykonywać zadania administracyjne w wojskowym skrzydle organizacji. Dwaj inni mężczyźni, według śledczych, jako członkowie grupy uczestniczyli w tworzeniu i kierowaniu tak zwanymi kompaniami obrony terytorialnej.

Szóstą oskarżoną uważa się za prawdopodobną zwolenniczkę grupy. Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie ma zdecydować, czy przyjąć akt oskarżenia do rozpoznania i czy otworzyć główne postępowanie sądowe.

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Domniemane plany zamachu stanu

Grupa powiązana z ruchem Reichsbürgerów jest podejrzewana o przygotowywanie brutalnego obalenia władz w Niemczech. Według Der Spiegel jej członkowie mieli być gotowi świadomie dopuścić do śmierci ludzi. Sprawy dotyczące innych domniemanych członków grupy są już rozpatrywane we Frankfurcie nad Menem, Monachium i Stuttgarcie.

Według Federalnej Prokuratury Generalnej Niemiec członków grupy łączyło głębokie odrzucenie instytucji państwowych i wolnego demokratycznego porządku podstawowego. Śledczy uważają, że planowali oni zlikwidować instytucje i stanowiska państwowe na poziomie krajów związkowych, okręgów i gmin. W tym celu grupa, według prokuratury, rozpoczęła tworzenie tak zwanych kompanii obrony terytorialnej.

Wśród domniemanych planów był atak na Bundestag i zatrzymanie posłów. Następnie sieć miała rzekomo utworzyć rząd przejściowy, aby zawrzeć traktat pokojowy z państwami zwycięskimi w II wojnie światowej. Według śledczych Heinrich XIII książę Reuss był przewidziany do roli tymczasowego głowy państwa.

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