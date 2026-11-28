Niemieckie sądy socjalne informują o gwałtownym wzroście liczby pozwów i skarg, z których część, według oceny sędziów, wnioskodawcy tworzą przy pomocy sztucznej inteligencji. Jak pisze Deutsche Welle, takie dokumenty często są nadmiernie obszerne, zawierają błędy i odwołania do orzecznictwa, które może nie dotyczyć danej sprawy lub zostało wymyślone przez AI.

Sędzia Markus Hau, rzecznik Krajowego Sądu Socjalnego Berlin-Brandenburgia, oświadczył, że w tym roku sąd rozpatruje o 28% więcej spraw niż w 2025 roku. Jego zdaniem AI jest jednym z czynników tego wzrostu, wspomniał jednak także o zaostrzeniu przez rząd federalny sankcji w systemie świadczeń dla bezrobotnych.

Skargi liczące setki stron

Obywatele najczęściej samodzielnie zaskarżają sankcje lub obniżenie świadczeń dla bezrobotnych, żądania zwrotu pomocy socjalnej, a także inne decyzje władz lub gwałtowny wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne. W niemieckich sądach socjalnych posiadanie adwokata nie jest obowiązkowe do wniesienia takich skarg.

Według Legal Tribune Online w Nadrenii Północnej-Westfalii liczba pilnych postępowań w ośmiu sądach socjalnych wzrosła z około 1400 w pierwszym kwartale 2025 roku do 3600 w analogicznym okresie 2026 roku. Friedrich-Johannes Graf von Pfeil, prezes Sądu Socjalnego w Poczdamie, opowiedział o jednej skardze liczącej 800 stron.

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Sędziowie są zobowiązani do rozpatrzenia całego złożonego materiału. Jak powiedział von Pfeil, sądy nie mogą po prostu wykorzystać własnych narzędzi AI do zwięzłej analizy takich dokumentów, ponieważ dostępne systemy nie są wewnętrzne, a sprawy często zawierają poufne dane medyczne.

Propozycja wprowadzenia opłaty

Ministrowie sprawiedliwości na szczeblu federalnym i krajów związkowych uzgodnili utworzenie grupy roboczej w celu zbadania problemu. Część konserwatywnych ministrów proponuje wprowadzenie opłaty za składanie pilnych skarg. Minister sprawiedliwości Hesji Christian Heinz zaproponował rozważenie opłaty w wysokości 15 euro, a także możliwości obciążania kosztami sądowymi w sprawach o niskich szansach powodzenia lub takich, które stanowią nadużycie procedury.

Stowarzyszenie społeczne VdK sprzeciwiło się tym pomysłom, podkreślając konieczność zachowania dostępu osób znajdujących się w trudnej sytuacji do sądów bez obawy przed kosztami. Jego przedstawiciel Holger Lange zaproponował zamiast tego usprawnienie cyfrowego składania skarg: stworzenie zrozumiałych formularzy internetowych z pytaniami oraz wprowadzenie limitów objętości dokumentów. Zauważył również, że samo wykorzystanie AI nie czyni skargi nieważną.

Według materiału liczba nierozpatrzonych spraw w sądach socjalnych wcześniej spadała: z ponad 445 tys. pod koniec 2017 roku do 325 tys. pod koniec 2024 roku.

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