Naukowcy z Instytutu Nauk Multidyscyplinarnych Maxa Plancka w Getyndze w Niemczech stworzyli system białkowy, który przywrócił prawidłowe połączenia między chromosomami w starzejących się komórkach jajowych myszy. Pracę opublikowano w czasopiśmie Science, podaje STAT News.

Molekularny klej dla chromosomów

Gdy chromosomy nie rozchodzą się prawidłowo, powstają błędy genetyczne znane jako aneuploidia. Jednym z głównych czynników tego procesu jest utrata kompleksu białkowego kohezyny, który działa jak molekularny klej i utrzymuje chromosomy razem.

Naukowcy skonstruowali system zdolny do przywracania prawidłowych połączeń między chromosomami w komórkach jajowych starzejących się myszy. Na obrazie opublikowanym wraz z badaniem inżynierowany kompleks białkowy nazwano TALhesin: łączy on chromatydy siostrzane.

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Perspektywy dla IVF

Aneuploidia jest główną przyczyną niepłodności związanej z wiekiem, nieudanych cykli zapłodnienia pozaustrojowego i poronień. Jej częstość istotnie wzrasta około 40. roku życia. Według danych badawczych od 50% do 80% zarodków u kobiet w wieku 40 lat ma nieprawidłowości chromosomowe.

Biolog z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa Rajiv McCoy, który nie uczestniczył w pracy, nazwał wyniki udanym dowodem słuszności koncepcji, jednak zaznaczył, że przed naukowcami jest jeszcze wiele pracy. Badanie otwiera możliwość opracowania w przyszłości podejścia, które zmniejszałoby aneuploidię w ludzkich komórkach jajowych wykorzystywanych do IVF.

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