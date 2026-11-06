W Düsseldorfie w Niemczech rozpoczął się proces Petera Fitzeka, który nazywa siebie Piotrem Pierwszym i samozwańczym królem Niemiec. Prokuratura oskarża go oraz trzech innych mężczyzn o kierowanie organizacją przestępczą, która według śledczych próbowała stworzyć alternatywny system państwowy zamiast Republiki Federalnej Niemiec.

Jak informuje BBC News World, Fitzek jest członkiem zdelegalizowanego ugrupowania Reichsbürger, czyli „obywateli Rzeszy”, które dążyło do utworzenia „Królestwa Niemiec” (KRD). Niemieckie służby specjalne charakteryzują Reichsbürger jako zwolenników teorii spiskowych, którzy odrzucają istnienie i legalność powojennego państwa niemieckiego. Fitzek zaprzecza popełnieniu przestępstwa, a jego obrona poinformowała, że przedstawi on szczegółowe wyjaśnienia w sądzie.

Wersja prokuratury

Wraz z Fitzekiem przed sądem stanęło trzech mężczyzn, nazwanych w materiałach Benjaminem M, Matthiasem B i Martinem S. Wszystkim czterem grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura twierdzi, że KRD założono w celu zastąpienia systemu Republiki Federalnej Niemiec.

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Według śledczych organizacja działała poprzez własne systemy bankowy i ubezpieczeniowy, z oddziałami w Dreźnie, Ulm, Menden i Lutherstadt Wittenberg. Ponadto, według prokuratury, miała biuro rejestracyjne wydające fałszywe dokumenty tożsamości oraz własną walutę. Wśród pozostałych zarzutów są zorganizowane fałszerstwa i uchylanie się od płacenia podatków na miliony euro.

Królestwo Niemiec

W 2012 roku Fitzek, były kucharz i instruktor karate, ogłosił się najwyższym suwerenem „Królestwa Niemiec”. Kupował działki i nieruchomości w różnych częściach kraju. Według BBC News World organizacja liczyła około 6 tys. członków i stała się największą w Niemczech grupą Reichsbürger oraz samorządności.

W 2025 roku minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt zdelegalizował KRD. W tym samym roku Fitzek i trzech innych podejrzanych zostali aresztowani. Prokuratura twierdzi, że w ciągu pięciu lat do 2025 roku organizacja mogła uzyskać około 10 mln euro poprzez nieautoryzowane operacje bankowe i ubezpieczeniowe, darowizny, prezenty oraz płatne seminaria. Według oskarżenia dochody te nie zostały zadeklarowane, a za pracowników nie opłacano podatku dochodowego ani składek socjalnych.

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