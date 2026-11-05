W nadmorskiej osadzie Fallward w północno-zachodnich Niemczech badacze odkryli DNA rzadkiego szczepu bakterii Mycobacterium leprae, wywołującej trąd, w szczątkach mężczyzny z V wieku. Jak informuje Live Science, tego wariantu patogenu wcześniej nie znajdowano w Europie Środkowej ani Północnej.

Pochówek w dębowej łodzi

Mężczyznę pochowano około 425–450 roku naszej ery w dębowej łodzi o długości ponad 4 metrów, przykrytej konstrukcją przypominającą dach. W chwili śmierci miał około 50 lat. Grób odkryto podczas wykopalisk prowadzonych jeszcze w latach 90.

Obok zmarłego archeolodzy znaleźli niewielką szkatułkę w kształcie ptaka wodnego, zdobione krzesło lub tron z olchy, brązową misę oraz klonowy stołek ze sceną polowania i runicznym napisem. W pochówku znajdował się także późnorzymski pas wojskowy. Zdaniem badaczy przedmioty te świadczą o wysokim statusie pochowanego oraz jego kontaktach na znacznych odległościach.

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DNA bakterii w zębie i kości stopy

Naukowcy zbadali genomy osób pochowanych w Fallward, gdzie osada założona w I wieku p.n.e. do V wieku stopniowo przekształciła się w cmentarzysko. Łącznie wcześniej odkryto tam około 200 pochówków ciałopalnych i 60 pochówków szkieletowych.

DNA M. leprae znaleziono w jednym z zębów mężczyzny oraz w kości jego stopy. Dobrze zachowany materiał genetyczny umożliwił określenie szczepu bakterii. Według szacunków badaczy mógł on ukształtować się w Egipcie między IV a II wiekiem p.n.e.

Na szkielecie mężczyzny nie było zmian charakterystycznych dla trądu. Współautorka pracy, biolożka Almut Nebel, przypuszcza, że choroba mogła przebiegać bezobjawowo lub w tym czasie obejmować jedynie tkanki miękkie. Analiza genetyczna wykazała również, że pochowany pochodził z regionu Dunaju. Autorzy badania dopuszczają, że mógł służyć jako najemnik w armii rzymskiej, a później osiedlić się między Łabą a Wezerą, jednak jest to tylko jedna z możliwych wersji.

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