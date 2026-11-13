W Niemczech sądy zarejestrowały w sierpniu 2026 roku 2067 wniosków o niewypłacalność przedsiębiorstw, o 4,4% więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. To najwyższy wskaźnik od 13 lat, podaje Tagesschau, powołując się na Federalny Urząd Statystyczny Destatis.

Branże z największą liczbą niewypłacalności

Od stycznia do sierpnia liczba zarejestrowanych niewypłacalności przedsiębiorstw w kraju wyniosła 17 252. To o 6,6% więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. Postępowania w sprawie niewypłacalności najczęściej odnotowywano w branży transportowej i logistyce magazynowej, hotelarstwie i gastronomii oraz budownictwie.

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa DIHK prognozuje około 26 tys. niewypłacalności przedsiębiorstw do końca 2026 roku. Ekspert izby ds. małych i średnich przedsiębiorstw Marc Evers stwierdził, że oznaczałoby to średnio ponad 70 niewypłacalności dziennie oraz najwyższy roczny poziom od 2012 roku. Jak zaznaczył, rezerwy finansowe wielu firm zostały wyczerpane, a wysoka presja kosztowa ogranicza możliwości inwestycji i wzrostu.

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Jednocześnie przewodniczący stowarzyszenia zarządców postępowań niewypłacalnościowych VID Christoph Niering nie uważa sytuacji za zakrojoną na szeroką skalę falę bankructw. Zaznaczył, że pojedyncze duże niewypłacalności, w tym Varta i Galeria, mogą wpływać na statystyki.

Wzrosła również liczba nowych przedsiębiorstw

Jednocześnie Destatis odnotował wzrost liczby nowych przedsiębiorstw. Od stycznia do września w Niemczech utworzono około 103 700 większych firm, których forma prawna i liczba pracowników wskazują na większe znaczenie gospodarcze. To o 4,5% więcej w porównaniu z odpowiednim okresem ubiegłego roku.

Evers zaznaczył, że wzrost liczby osób zakładających firmy nie musi oznaczać większej aktywności przedsiębiorczej: część osób szuka alternatywy zawodowej z powodu mniej pewnych perspektyw na rynku pracy. Jednocześnie dostrzega możliwości dla nowych firm, w szczególności w dziedzinie sztucznej inteligencji.

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