Koalicja w Niemczech podczas negocjacji budżetowych uzgodniła przesunięcie wprowadzenia podatku od silnie słodzonych napojów na początek 2028 roku. Jednocześnie nie udało się znaleźć finansowania na obniżenie podatku od energii elektrycznej dla wszystkich konsumentów, informuje Tagesschau, powołując się na berlińskie studio ARD.

Trzy poziomy opodatkowania

Według portalu nowy podatek od słodkich napojów ma zostać wprowadzony kilka miesięcy później, niż przewidywał najnowszy plan. Ma być pobierany w trzech, a nie w dwóch, poziomach, zależnie od zawartości cukru w napoju.

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Koalicja planuje również na razie nie wprowadzać podatku od plastiku, który wcześniej omawiano podczas konsultacji budżetowych.

Działania społeczne

Według agencji dpa mają również zostać anulowane wcześniej planowane cięcia w sferze społecznej. Dotyczy to w szczególności natychmiastowego dodatku na dzieci dla osób o niskich dochodach.

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