W Niemczech sieci handlowe dm, Dennree i Alnatura wycofały niektóre partie orzeszków piniowych oraz mieszanki nasion z powodu możliwego zanieczyszczenia salmonellą. Producent wyrobów mięsnych Peter Faden GmbH & Co. KG również profilaktycznie wycofał 14 rodzajów salami wołowego po wykryciu bakterii E. coli produkujących toksynę Shiga (STEC) podczas odrębnego badania, informuje Der Spiegel.

Które partie orzechów są wycofywane

W dm wycofanie dotyczy opakowań dmBio Pinienkerne o masie 60 gramów z datami minimalnej trwałości od 31 maja do 2 lipca 2027 roku włącznie. Alnatura wycofuje orzeszki piniowe w opakowaniach po 60 gramów z takimi samymi datami, a także Salatkerne-Mix o masie 100 gramów z datami minimalnej trwałości od 3 czerwca do 13 lipca 2027 roku.

W przypadku Dennree Pinienkerne, 60 gramów, możliwe zanieczyszczenie dotyczy partii z datą minimalnej trwałości 3 czerwca 2027 roku i numerem L CA09036, a także z datą 16 czerwca 2027 roku i numerem L CA09162. Produkty te były sprzedawane w Denns BioMarkt oraz wybranych specjalistycznych sklepach ze zdrową żywnością.

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Wycofanie salami

Firma Peter Faden z Norderstedt wycofała 14 rodzajów salami wołowego z datami minimalnej trwałości od 23 października do 22 grudnia 2026 roku. Wśród nich są wołowe salami pepperoni oraz wołowe salami do pizzy.

Firmy zaapelowały, aby nie spożywać produktów objętych wycofaniem i zwrócić je do punktów sprzedaży. Według firm salmonella może powodować biegunkę, ból brzucha, nudności, wymioty i gorączkę; cięższy przebieg jest możliwy u niemowląt, małych dzieci, osób starszych oraz osób z osłabionym układem odpornościowym. STEC mogą wywoływać gorączkowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe, czasem z krwawieniem; poważne powikłania są możliwe w szczególności u dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i osób z osłabionym układem odpornościowym.

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