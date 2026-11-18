Niemiecka firma Aerodata 14 listopada 2026 roku po raz pierwszy wzbiła w powietrze prototyp samolotu rozpoznawczego AeroForce X. Lot testowy odbył się z lotniska Strausberg w kraju związkowym Brandenburgia, informuje AeroTime.

Pierwszy etap prób w locie

Podczas pierwszego lotu na pokładzie znajdował się pilot, choć AeroForce X jest rozwijany do eksploatacji bezzałogowej. Przed pierwszym lotem bez pilota firma planuje przeprowadzić dodatkowe loty załogowe i przetestować autopilota.

Według Aerodata podczas dziewiczego lotu sprawdzano sterowność, stabilność oraz działanie kluczowych systemów samolotu. Firma oświadczyła, że wszystkie cele wyznaczone dla testu zostały osiągnięte.

Dyrektor generalny Aerodata Neset Tükenmez zaznaczył, że firma po raz pierwszy w swojej historii wykonała lot własną platformą lotniczą.

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Charakterystyka i przeznaczenie

AeroForce X jest rozwijany jako bezzałogowy system średniej wysokości o długotrwałości lotu dla klientów wojskowych i sektora bezpieczeństwa. Rozpiętość skrzydeł urządzenia wynosi 26 metrów. Firma oczekuje, że będzie mógł pozostawać w powietrzu do 40 godzin i przenosić do 1,3 tony ładunku użytecznego.

Modułowa konstrukcja ma umożliwić instalację różnego sprzętu rozpoznawczego. Do przewidzianych zadań należy długotrwałe monitorowanie krytycznej infrastruktury morskiej. Aerodata planuje również eksploatować AeroForce X razem z załogowymi samolotami rozpoznawczymi.

Firma z Brunszwiku, która od ponad 40 lat rozwija systemy lotnicze i rozpoznawcze, zaprezentowała prototyp w Strausbergu 19 sierpnia 2026 roku. Projekt AeroForce X po raz pierwszy zapowiedziano w listopadzie 2025 roku.

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