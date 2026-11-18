W Niemczech koalicja zdecydowała o obniżeniu podatku od energii elektrycznej oraz wprowadzeniu od 2027 roku tymczasowej górnej granicy cen paliw, informuje Der Spiegel. Redakcja postrzega te decyzje jako ulgę dla konsumentów w obliczu wysokich kosztów energii.

Podatek od energii elektrycznej

Obniżenie podatku od energii elektrycznej jest jedną z decyzji koalicji dotyczącą kosztów energii. Ma ono dotyczyć konsumentów, którzy płacą za energię elektryczną. Działanie to zostało w materiale określone jako część nowych ulg energetycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Limit cen paliw

Inna decyzja przewiduje limit cen paliw, który będzie obowiązywał od 2027 roku. Ograniczenie będzie miało charakter tymczasowy. Tym samym planowane działania obejmują dwa obszary: koszty energii elektrycznej i ceny paliw.

W materiale postawiono również pytanie, co te decyzje będą oznaczać dla konsumentów i na ile sprawiedliwy będzie podział ulg energetycznych. Der Spiegel opublikował materiał 18 listopada 2026 roku; jako jego autorów wskazano Markusa Beckera, Benedikta Müllera-Arnolda, Stefana Schultza i Geralda Traufettera.

Czytaj nas na