W Niemczech od 1 stycznia do 31 października 2026 roku do Federalnego Urzędu ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego wpłynęło 16 869 wniosków o odmowę służby wojskowej ze względu na sumienie. Liczba takich wniosków rosła po wejściu w życie w styczniu ustawy o modernizacji służby wojskowej, informuje Tagesschau.

Wzrost liczby wniosków

Tylko w październiku urząd otrzymał prawie 1 900 nowych wniosków. Pod koniec czerwca informował o 5 862 wnioskach, a na dzień 30 września ich liczba osiągnęła 14 977. Tym samym od lata wskaźnik niemal się potroił.

Dla porównania, w 2025 roku urząd zarejestrował 3 879 wniosków o odmowę służby wojskowej, a w 2024 roku — 2 249. W ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku liczba wniosków już znacząco przekroczyła roczne wskaźniki z dwóch poprzednich lat.

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Dobrowolna służba i obowiązkowe badanie

Służba wojskowa w Niemczech pozostaje dobrowolna. Jednocześnie nowa ustawa przewiduje obowiązkowe badanie wojskowe dla mężczyzn w wieku od 18 lat. Rząd Niemiec wyjaśniał potrzebę przyjęcia ustawy zmianą sytuacji bezpieczeństwa w Europie.

Eksperci wiążą wzrost liczby wniosków z napiętą sytuacją bezpieczeństwa i rosyjskim zagrożeniem. Obserwatorzy wskazują także na możliwy wpływ doniesień o seksualizowanych niewłaściwych zachowaniach w Bundeswehrze. W środę w Niemczech ma zostać przedstawione badanie dotyczące nieujawnionych przypadków związanych z tym problemem.

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