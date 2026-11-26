W Niemczech federalna prokuratura zatrzymała w czwartek rano dwóch mężczyzn podejrzewanych o członkostwo w grupie terrorystycznej. Poinformował o tym Der Spiegel. Według publikacji grupa mogła przygotowywać atak na synagogę w Kolonii.

Wersja śledztwa

Według informacji Der Spiegel grupa ta zbierała środki na ataki. Werbowała również osoby, które mogły być wykonawcami zamachów. W tytule materiału publikacja określa domniemanych uczestników grupy jako islamistów.

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Śledztwo wiąże z tą grupą obu zatrzymanych. Der Spiegel przedstawia przynależność mężczyzn do grupy oraz przygotowanie ataku jako podejrzenia. Według publikacji miejscem prawdopodobnego ataku była synagoga w Kolonii.

Przeszukanie meczetu

Der Spiegel opublikował również fotografię, na której funkcjonariusze organów ścigania o świcie przeszukują meczet w Kolonii. W podpisie pod zdjęciem działanie to nazwano porannym nalotem.

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