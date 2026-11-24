W Niemczech liczba kobiet i dziewcząt zarejestrowanych jako ofiary przemocy domowej wzrosła w 2025 roku o 2,8% i osiągnęła 197 667. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kraju.

Łącznie policja zarejestrowała rekordową liczbę 280 129 osób poszkodowanych w wyniku przemocy domowej — o 2,8% więcej niż rok wcześniej. Do tej kategorii zalicza się przemoc ze strony partnera lub byłego partnera, która dotknęła 179 940 osób, a także przemoc w rodzinie — 100 189 poszkodowanych.

Kobiety stanowią większość poszkodowanych

Kobiety stanowiły 70,6% wszystkich ofiar przemocy domowej. W przypadkach przemocy ze strony partnera ich udział był jeszcze wyższy i wynosił 79,4%. Ponad 142 800 kobiet i dziewcząt padło ofiarą przemocy ze strony partnera lub byłego partnera, co odpowiada ponad 16 poszkodowanym na godzinę.

Około trzech czwartych podejrzanych w sprawach dotyczących przemocy domowej stanowili mężczyźni. W wyniku przemocy domowej w 2025 roku zginęły 292 osoby, w tym 209 kobiet i dziewcząt. Spośród nich 130 zostało zabitych przez partnera lub byłego partnera.

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Wzrost przestępstw seksualnych i cyfrowych

Liczba kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą przestępstw seksualnych, wzrosła o 2,3% — do 54 675. Niemal połowa z nich w chwili popełnienia przestępstwa była niepełnoletnia.

Liczba kobiet poszkodowanych w wyniku przemocy cyfrowej wzrosła o niemal 16% — do 31 221. Najczęściej chodziło o przymus, groźby i stalking; około 30% poszkodowanych było niepełnoletnich. Liczba przestępstw motywowanych politycznie na tle mizoginii wzrosła o niemal 50% — do 819 przypadków, a w porównaniu z 2022 rokiem zwiększyła się czterokrotnie.

Niemieckie statystyki policyjne nie odnotowują motywu przestępstwa, dlatego takich zabójstw nie można jednoznacznie zaklasyfikować jako kobietobójstwa. Jednocześnie w raporcie o przemocy wobec kobiet uwarunkowanej płcią po raz pierwszy przedstawiono definicję kobietobójstwa opracowaną przez federalno-krajową grupę roboczą.

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