Międzynarodowa grupa naukowców uzyskała przekonujące dowody rzadkiego magnetyzmu p-falowego w krzemku europu (EuSi) — stosunkowo prostym związku metalicznym. Badanie rozpoczęło się w Dreźnie w Niemczech po wyhodowaniu wysokiej jakości monokryształów EuSi w Instytucie Chemii Fizycznej Ciała Stałego Maxa Plancka. Informuje o tym ScienceDaily.

Spirala bez wypadkowego namagnesowania

W temperaturach od około 33 do 62 kelwinów momenty magnetyczne atomów europu w EuSi tworzą powtarzalną strukturę spiralną. Mimo znacznego momentu magnetycznego każdego atomu ich orientacje wzajemnie się kompensują, dlatego materiał w tej fazie nie ma wypadkowego namagnesowania.

Jednocześnie taka struktura magnetyczna znacząco wpływa na elektrony. W proponowanym stanie p-falowym elektrony poruszające się w przeciwnych kierunkach mają przeciwną polaryzację spinową. Oznacza to, że zmianie kierunku ruchu elektronu towarzyszy zmiana znaku związanej z nim polaryzacji spinowej.

Jak badano stan magnetyczny

Badacze połączyli dyfrakcję neutronową, kątowo-rozdzielczą spektroskopię fotoemisyjną, spektroskopię fotoemisyjną z rozdzielczością spinową oraz obliczenia teoretyczne. Dyfrakcja neutronowa potwierdziła spiralne ułożenie momentów magnetycznych, którego symetria odpowiada warunkom magnetyzmu p-falowego.

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Pomiary spektroskopowe wykazały, że uporządkowanie magnetyczne wyraźnie przebudowuje strukturę energetyczną elektronów: zarejestrowano magnetycznie indukowane rozszczepienia energetyczne przekraczające 100 milielektronowoltów. Naukowcy zaobserwowali także zmianę znaku polaryzacji spinowej w kolejnych magnetycznych strefach Brillouina oraz jej osłabienie tam, gdzie obliczenia przewidywały zanik p-falowej tekstury spinowej.

Domeny o różnej chiralności

Naukowcy wykryli również domeny magnetyczne o rozmiarze około 10 mikrometrów, w których spirala skręca się w przeciwnych kierunkach. Mikroskopia sił magnetycznych i przestrzennie rozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna wykazały różne odpowiedzi elektronowe takich domen pod wpływem światła o polaryzacji kołowej.

EuSi jest metalem stechiometrycznym, dla którego można hodować wysokiej jakości monokryształy, dlatego może stać się eksperymentalną platformą do badania związku między symetrią magnetyczną, chiralnością i właściwościami elektronów. Potencjalne zastosowania takich stanów w spintronice i niekonwencjonalnej nadprzewodności nadal są przedmiotem prognoz teoretycznych, a nie zademonstrowaną właściwością EuSi.

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