W Niemczech ma zostać obniżony podatek od energii elektrycznej dla wszystkich. Jak informuje Der Spiegel, aby decyzja ta była finansowo wykonalna, ceny energii elektrycznej muszą pozostać wysokie.

Ryzyka dla budżetu

Według oceny publikacji tańsza energia elektryczna może spowodować nowe problemy budżetowe dla rządu federalnego. Dlatego koszt energii elektrycznej jest ważny dla finansowania ulgi podatkowej.

Der Spiegel pisze, że rząd liczy na utrzymanie wysokich cen, aby uniknąć nowego chaosu budżetowego. Publikacja nie podaje w dostępnym opisie szczegółów mechanizmu obniżenia podatku.

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Koalicja Merza

Materiał dotyczy czarno-czerwonej koalicji kanclerza Friedricha Merza. W podpisie pod zdjęciem w publikacji wspomniano Merza i ministra finansów Larsa Klingbeila, a sposób rekompensowania strat wynikających z decyzji podatkowej Der Spiegel określa jako ryzykowny.

Publikacja Der Spiegel jest datowana na 25 listopada 2026 roku.

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