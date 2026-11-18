W Niemczech coraz więcej nastolatków próbuje saszetek nikotynowych: wśród uczniów w wieku 16–17 lat doświadczenie w ich używaniu ma 24,2% chłopców i 15,4% dziewcząt. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na specjalną analizę DAK-Gesundheit oraz Instytutu Terapii i Badań nad Zdrowiem IFT-Nord.

Wskaźniki z trzech lat

W ciągu ostatnich trzech lat odsetek chłopców z tej grupy wiekowej, którzy co najmniej raz używali takich saszetek, wzrósł o 59,2%, a dziewcząt — o 49,5%. Wśród wszystkich dzieci i nastolatków w wieku od 9 do 17 lat doświadczenie w używaniu saszetek nikotynowych miało 7,1%. Trzy lata temu wskaźnik ten wynosił 5,4%.

Dane opierają się na samoopisach uczestników badania DAK-Präventionsradar. Do analizy wykorzystano odpowiedzi 27 565 uczniów w wieku 9–17 lat. Ankietę internetową przeprowadzono wśród uczniów klas od piątej do dziesiątej od listopada 2025 roku do lutego 2026 roku w 141 szkołach w 15 krajach związkowych Niemiec.

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Ryzyka i status prawny

Saszetki nikotynowe, znane również jako pouches, nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je między górną wargą a dziąsłem, a nikotyna dostaje się do organizmu przez błonę śluzową jamy ustnej. W Niemczech są uznawane za nowe produkty spożywcze niedopuszczone do sprzedaży, dlatego ich komercyjna sprzedaż jest zakazana. Jednocześnie tolerowane są prywatne używanie oraz zamówienia na własne potrzeby.

Przewodniczący zarządu DAK Andreas Storm nazwał rosnące używanie wśród młodzieży alarmującym sygnałem i wezwał do zaostrzenia kontroli handlu internetowego oraz informowania o ryzykach. Minister zdrowia Dolnej Saksonii Andreas Philippi opowiedział się za ogólnokrajowym zakazem. Według przytoczonych w materiale danych Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka zawartość nikotyny w saszetkach wynosiła od 1,79 do 47,5 miligrama.

Szef IFT-Nord Rainer Hanewinkel zaznaczył, że nastolatki używające saszetek co najmniej raz w miesiącu często także palą lub używają elektronicznych papierosów. Jak stwierdził, takie połączenie często prowadzi do większego dostarczania nikotyny do organizmu.

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