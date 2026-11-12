W pakistańskim Lahaurze i indyjskim Nowym Delhi utrzymywał się silny smog. W środę wieczorem Lahaur znalazł się na czele światowego rankingu dużych miast o najgorszej jakości powietrza ze wskaźnikiem AQI na poziomie 358, podczas gdy Nowe Delhi zajęło drugie miejsce z wynikiem 248, informuje Dawn.

W Nowym Delhi stężenie zanieczyszczeń po fajerwerkach podczas Diwali przekroczyło górną granicę pomiaru automatycznych urządzeń. W rezultacie oficjalne dane przez kilka godzin w nocy z niedzieli na poniedziałek nie odzwierciedlały pełnej skali zanieczyszczenia.

Urządzenia przekroczyły zakres pomiaru

Analizatory pyłu zawieszonego zainstalowane po wprowadzeniu w Indiach Narodowego Indeksu Jakości Powietrza w 2015 roku są skalibrowane na wskazania do 1 000 mikrogramów na metr sześcienny. Indyjska Centralna Rada Kontroli Zanieczyszczeń oświadczyła, że automatyczny system weryfikacji danych uznaje wartości poza skalibrowanym zakresem za takie, których nie można wykorzystywać do obliczeń.

Przedstawiciele partii opozycyjnych oskarżyli rząd kierowany przez BJP o rzekome celowe wyłączanie stacji monitoringu w okresie Diwali. Rada Kontroli Zanieczyszczeń odrzuciła te oskarżenia. Gdy monitory wznowiły przekazywanie danych około osiem godzin po szczycie używania fajerwerków, w rejonie Mandir Marg odnotowano 879 mikrogramów PM2.5 na metr sześcienny, według IQAir powołującego się na miejską stację.

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Zanieczyszczenie w pakistańskim Pendżabie

Agencja Ochrony Środowiska pakistańskiej prowincji Pendżab poinformowała, że masy powietrza z zanieczyszczeniami z Indii wpłynęły na około 50% terytorium prowincji w ciągu poprzednich 24 godzin. Według oceny agencji powietrze zanieczyszczone w noc Diwali mogło dotrzeć do Lahauru z Amritsaru w około dwie godziny, do Faisalabadu w 12 godzin, a do Multanu w około 11 godzin.

Na stacji w pobliżu przejścia granicznego Wagah stężenie PM2.5 wzrosło o 275% i osiągnęło szczyt między trzecią a czwartą nad ranem. Na stacji Safari Park w zachodnim Lahaurze wzrost wyniósł 15%. Agencja zaznaczyła, że transgraniczne zanieczyszczenie znacznie pogorszyło jakość powietrza, ale nie było jego jedynym źródłem: na wskazania wpływają także lokalne emisje i warunki meteorologiczne.

Smog spowodował również ograniczenia ruchu na autostradach w Pendżabie. We wtorek wieczorem odcinek między Shamkot a Abdul Hakim zamknięto dla całego ruchu, a ruch ciężkich pojazdów w kierunku Khanewal na odcinku Sher Shah–Multan został wstrzymany.

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