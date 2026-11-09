W Nowym Delhi w Indiach poziom zanieczyszczenia powietrza gwałtownie wzrósł po obchodach hinduskiego święta Diwali. Rankiem 9 listopada stężenie drobnych cząstek PM2,5 w rejonie Mandir Marg osiągnęło 879 mikrogramów na metr sześcienny — informuje Channel NewsAsia.

Prawie 59 razy powyżej zalecenia WHO

Wskaźnik odnotowano około osiem godzin po szczycie odpalania fajerwerków. Dane przedstawiła organizacja monitorująca IQAir, powołując się na stację władz miejskich. Takie stężenie niemal 59 razy przekracza zalecane przez Światową Organizację Zdrowia dobowe maksimum.

Miliony ludzi świętują coroczny festiwal świateł fajerwerkami. Pogarsza to zimowy smog w stolicy Indii, gdzie zanieczyszczenie wiązane jest również z emisjami transportu, spalaniem biomasy i działalnością przemysłową.

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Ograniczenia dotyczące fajerwerków

Sąd Najwyższy Indii w listopadzie zezwolił na ograniczone używanie tak zwanych zielonych fajerwerków, które mają powodować mniejszą emisję. Jednocześnie ograniczenia są często naruszane.

Władze Nowego Delhi, gdzie mieszka ponad 30 milionów ludzi, w ostatnich tygodniach wprowadziły ograniczenia w ruchu drogowym i budownictwie. Według indyjskiego ministerstwa środowiska transport odpowiada za 23% zimowego zanieczyszczenia miasta, spalanie biomasy, w tym pozostałości roślinnych z upraw, za 20%, a przemysł, w tym elektrownie węglowe, za około 9%.

Największy udział — 27% — przypada na cząstki wtórne, które powstają w atmosferze w wyniku reakcji gazów emitowanych przez transport, przemysł, elektrownie i źródła spalania biomasy. Badanie opublikowane w 2024 roku w czasopiśmie The Lancet Planetary Health oszacowało, że z zanieczyszczeniem powietrza w Indiach w latach 2009–2019 wiązało się 3,8 miliona zgonów.

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