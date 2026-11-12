W centralnej części Brooklynu w Nowym Jorku w USA zawalił się trzypiętrowy budynek. Co najmniej dwie osoby zginęły, a kolejnych 17 zostało rannych. Cztery poszkodowane osoby są w stanie krytycznym, informuje Polsat News, powołując się na przedstawiciela straży pożarnej i CNN.

Wśród rannych są dzieci

Według nowojorskiej straży pożarnej 12 rannych znajduje się w stabilnym stanie. Jeszcze jeden strażak doznał niegroźnych obrażeń. Wśród poszkodowanych jest siedmioro dzieci.

Ratownicy wydobyli spod gruzów co najmniej cztery osoby. Akcja poszukiwawcza trwa, ponieważ pod rumowiskiem mogą pozostawać inni poszkodowani.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ustalane są przyczyny zawalenia

Zgłoszenie o incydencie wpłynęło około godziny 16:00 czasu lokalnego. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa, a bezpośrednio obok zniszczonego budynku znajduje się plac budowy.

Na pierwszym piętrze budynku działał sklep, a na jednym z wyższych pięter znajdowało się co najmniej jedno mieszkanie. Przyczyny zawalenia są badane.

Czytaj nas na