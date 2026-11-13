Prokuratura Brooklynu wszczęła śledztwo karne w sprawie zawalenia się trzypiętrowego budynku w dzielnicy Flatbush w Nowym Jorku, w USA, w wyniku którego zginęło osiem osób, a co najmniej 18 zostało rannych. Budynek przy Flatbush Avenue 1321 runął w środę po południu do wykopu na sąsiednim placu budowy, podaje The Independent.

Prokurator Brooklynu Eric Gonzalez oświadczył, że jego biuro wraz z nowojorskim Departamentem Budynków i organami ścigania ustala, czy działania o charakterze przestępczym mogły przyczynić się do tragedii. Przyczyny zawalenia dotąd nie ustalono. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani przekazał, że wśród zabitych było dwoje dzieci i dwóch pracowników budowlanych.

Kontrola powiązanych placów budowy

Według Mamdaniego pięć głównych podmiotów powiązanych z tym placem budowy ma związek z około 100 innymi placami budowy w mieście. Departament Budynków również sprawdza te obiekty. Burmistrz oświadczył, że śledztwo obejmie zarówno inwestycję budowlaną, jak i budynek, który się zawalił.

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Akcja poszukiwawczo-ratunkowa z udziałem setek ratowników, dronów i psów poszukiwawczych trwała do krótko po godz. 15:30 w czwartek, mimo deszczu. Według burmistrza pierwsze służby ratunkowe dotarły na miejsce w ciągu minuty od zawalenia. Mężczyzna powiedział, że ratownicy wydobyli spod gruzów jego żonę, która jest w szóstym miesiącu ciąży.

Wcześniejsze naruszenia i skarga

Pracownicy sąsiedniego placu budowy przy Bedford Avenue 2625 mieli pozwolenia na prace fundamentowe i ziemne. W marcu 2026 roku wydano tam nakaz wstrzymania prac po rozbiórce jednopiętrowej konstrukcji bez odpowiedniego zabezpieczenia. W kwietniu wystawiono wezwanie za kontynuowanie rozbiórki mimo nakazu; w maju zakaz zniesiono po usunięciu naruszeń.

Badanie przed rozpoczęciem budowy, do którego dotarł USA Today, opisywało północną fasadę budynku jako będącą w złym stanie i mającą widoczne pęknięcia. Kilka godzin po zawaleniu miejska usługa 311 otrzymała skargę z prośbą o sprawdzenie, czy prace ziemne przy sąsiednim fundamencie, stan gruntu lub wody gruntowe mogły przyczynić się do zniszczenia. Dwa źródła w organach ścigania poinformowały The New York Times, że skarga zostanie włączona do śledztwa.

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