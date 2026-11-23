W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych 23 listopada rozpoczęto handel opcjami na akcje firmy z sektora sztucznej inteligencji Anthropic. W ciągu pierwszej godziny sprzedano około 160 tys. kontraktów opcyjnych, a do południa czasu wschodniego w USA liczba ta wzrosła do około 270 tys., informuje Channel NewsAsia.

Aktywny, ale zrównoważony start

Według serwisu analitycznego opcji Mercury Alerts Anthropic znalazł się tego dnia wśród 25 najaktywniej handlowanych pozycji na rynku opcji. Założyciel Mercury Alerts Harmit Goindi zaznaczył, że początkowy handel był aktywny, ale zrównoważony: opcje kupna i sprzedaży były handlowane w proporcji około jeden do jednego, a liczba kupujących i sprzedających była zbliżona.

Opcje dają inwestorom stosunkowo niedrogi sposób uzyskania ekspozycji na akcje spółki. Są również wykorzystywane do zabezpieczania ryzyka lub spekulacji na zmianach wartości papierów wartościowych.

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Oczekiwania dotyczące zmienności

Według szacunków Mercury Alerts, gdyby tempo handlu się utrzymało, dzienny wolumen mógłby osiągnąć 550 tys. kontraktów. Jest to znaczący wynik, jednak niższy od rekordowych 1,8 mln kontraktów, którymi handlowano podczas uruchomienia opcji na SpaceX w czerwcu.

Główny strateg Interactive Brokers Steve Sosnick oświadczył, że na początku handlu Anthropic nie zaobserwowano spekulacji opcjami z odległymi cenami wykonania, które były charakterystyczne dla pierwszych dni handlu SpaceX. Jego zdaniem może to wynikać z braku w przypadku Anthropic tak zwanego czynnika Muska, który przyciąga uwagę inwestorów do powiązanych z nim spółek.

Ceny opcji wskazywały jednocześnie na oczekiwania traderów dotyczące dziennych wahań akcji Anthropic na poziomie około 6%. Podczas handlu akcje spółki spadły o 1,5% do 87,55 dolara.

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