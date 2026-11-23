W Nowym Jorku w USA Mohammad Daoud al-Saadi, którego Jerusalem Post nazywa dowódcą ugrupowania Kataib Hezbollah, podczas rozprawy sądowej zadeklarował lojalność wobec przywództwa Iranu, zaprzeczył wszystkim postawionym mu zarzutom i odrzucił wyznaczonego przez sąd obrońcę.

Oświadczenia podczas rozprawy

Według gazety al-Saadi ma obywatelstwo irańskie i irackie. Po dwugodzinnej rozprawie w czwartek został wyprowadzony z sali sądowej, gdy wykrzykiwał coś po arabsku.

Jak informuje The Telegraph, podczas posiedzenia zadeklarował oddanie Iranowi i najwyższemu przywódcy Chameneiemu, a także nazwał siebie częścią armii Kasema Sulejmaniego. CNN podał, że oskarżony nie przyjął wyznaczonego przez sąd adwokata i zażądał, aby obrońcę zatrudniła dla niego rodzina.

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Odpowiadając na pytania dotyczące zarzutów, al-Saadi oświadczył, że uważa się za niewinnego, i powiedział, że znajduje się w stanie wojny.

Zarzuty dotyczące prób ataków

W maju al-Saadiemu postawiono osiem zarzutów związanych z próbami terrorystycznych ataków na żydowskie cele w różnych krajach świata. Później został również oskarżony o planowanie ataku na bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii w Fairford, gdy przebywał już w areszcie w USA.

Podczas rozprawy al-Saadi oświadczył również, że wcześniej miał do czynienia z sądami, nazwał siebie ważnym mężem stanu w swoim kraju oraz specjalistą od historii. Ponadto twierdził, że przez 12 lat ścigał FBI i Mossad oraz wnosił przeciwko nim pozwy w sądach irańskich i irackich.

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