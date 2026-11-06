Badacze zarejestrowali powtarzające się krótkotrwałe piki stężeń substancji chemicznych w powietrzu w pięciu nowojorskich salonach manicure. Takie wahania mogą pozostawać niezauważone w ocenach opartych wyłącznie na średnich wskaźnikach z całej zmiany roboczej, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Risk Analysis.

Pomiary w ciągu tygodnia

Naukowcy przez tydzień co minutę monitorowali jakość powietrza w salonach. Pracami kierował specjalista ds. higieny pracy i higieny przemysłowej A. Michael Ierardi z Graduate School of Public Health and Health Policy Uniwersytetu Miejskiego Nowego Jorku. W obserwacjach połączono ciągłe monitorowanie za pomocą detektora fotojonizacyjnego z pobieraniem próbek przez rurki do desorpcji termicznej, które umożliwiają identyfikację poszczególnych substancji chemicznych.

Najczęściej w powietrzu wykrywano octan etylu, aceton, octan n-butylu i octan metylu — szybko odparowujące rozpuszczalniki stosowane między innymi w lakierach do paznokci i środkach do usuwania powłok. Ich poziomy były ogólnie wyższe niż poziomy ksylenu, metakrylanu metylu, benzenu i metakrylanu etylu. Metakrylany są związane z materiałami do sztucznych paznokci.

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Ocena potencjalnych zagrożeń

Benzen wykrywano w powietrzu salonów w niskich stężeniach. Jednocześnie obliczone ryzyko zachorowania na raka w ciągu życia w niektórych scenariuszach narażenia przekraczało wytyczną amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska — jeden przypadek na milion — w kilku salonach. Oceny ryzyka nieonkologicznego przeważnie nie przekraczały odpowiedniej wytycznej, jednak górna granica obliczeń była od niej wyższa w salonie z najwyższymi zarejestrowanymi stężeniami lotnych związków organicznych.

Autorzy zauważyli, że limity narażenia zawodowego są zwykle opracowywane dla zdrowych, niebędących w ciąży dorosłych mężczyzn pracujących podczas standardowej ośmiogodzinnej zmiany. Ich zdaniem może to w niewystarczającym stopniu uwzględniać potrzeby pracownic w wieku rozrodczym, które stanowią znaczną część personelu salonów manicure. Badanie nie oceniało objawów u pracowników ani nie ustalało źródeł każdego pojedynczego piku stężeń, ale jego wyniki wspierają stosowanie wskaźników wartości szczytowych wraz ze średnimi wskaźnikami dla zmiany.

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