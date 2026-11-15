W Niigacie w Japonii odbył się wiec przed 49. rocznicą uprowadzenia Megumi Yokoty do Korei Północnej. Około 700 uczestników wezwało do zintensyfikowania działań na rzecz jej jak najszybszego powrotu do domu, informuje The Japan Times.

Uprowadzenie uczennicy

Megumi Yokota została uprowadzona 15 listopada 1977 roku w Niigacie, administracyjnym centrum prefektury o tej samej nazwie. Miała wówczas 13 lat i uczęszczała do szkoły średniej I stopnia.

Do uczestników wydarzenia online zwróciła się 90-letnia Sakie Yokota, matka kobiety. Powiedziała, że nadal podejmuje wysiłki i modli się o spotkanie z córką, dopóki pozwala jej na to zdrowie.

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Apel o negocjacje z Koreą Północną

Młodszy brat Megumi, 58-letni Takuya Yokota, który stoi na czele Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Uprowadzeń przez Koreę Północną, oświadczył, że w jego pamięci siostra wciąż pozostaje 13-letnia. Wezwał japoński rząd do przeprowadzenia szczytu z Koreą Północną, aby rozwiązać problem Japończyków uprowadzonych do tego kraju kilkadziesiąt lat temu.

W wiecu uczestniczyła również była osoba uprowadzona Hitomi Soga. Została ona wraz z matką, Miyoshi Sogą, uprowadzona do Korei Północnej w 1978 roku. Soga wróciła do Japonii wraz z czterema innymi ofiarami uprowadzeń, jednak miejsce pobytu jej matki nadal pozostaje nieznane. Powiedziała, że boli ją brak możliwości zrobienia czegokolwiek jako córka, i wyraziła chęć ponownego opiekowania się matką.

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