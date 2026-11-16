W Norwegii zniszczono lub wyznaczono do uboju około 100 tys. ptaków — Anadolu Agency
W Norwegii około 100 tysięcy sztuk drobiu zostało już zniszczonych lub wyznaczonych do uboju z powodu wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jest to największe odnotowane ognisko tej choroby wśród komercyjnych ferm drobiu w kraju, zarówno pod względem liczby dotkniętych gospodarstw, jak i zasięgu geograficznego jej rozprzestrzeniania się.
Ryzyko dla dostaw jaj i mięsa kurcząt
Dyrektor generalna Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Ingunn Midttun Godal oświadczyła, że jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy ognisko doprowadzi do niedoborów jaj i mięsa kurcząt produkowanych w Norwegii. Jednocześnie urząd monitoruje możliwy wpływ sytuacji na zaopatrzenie w żywność, informuje Anadolu Agency.
Urząd kontaktuje się z Norweską Agencją Rolnictwa, która odpowiada za zaopatrzenie kraju w żywność. W razie potrzeby agencja może zwiększyć import jaj i mięsa kurcząt.
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Zakażenia w trzech regionach
Siedem przypadków zakażenia wykryto w okręgach Akershus, Rogaland i Agder. Władze uważają, że przypadki mogą być powiązane z fermą, która dostarczała młody drób do kolejnych sześciu gospodarstw. Zakażenie potwierdzono w pierwotnej fermie oraz w pięciu z sześciu gospodarstw odbiorców.
W niedzielę norweskie władze wprowadziły surowsze ograniczenia, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się choroby.