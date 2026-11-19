Duże wieloośrodkowe badanie w Norwegii nie wykazało przekonujących dowodów na to, że butylobromek hioscyny lub wodorowęglan sodu zwiększają częstość spontanicznych porodów drogami natury po indukcji u kobiet rodzących po raz pierwszy. Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie The BMJ.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyły 2963 kobiety ze średnią wieku 31 lat, oczekujące jednego dziecka w terminie i poddawane indukcji porodu w 11 szpitalach w Norwegii. Badanie prowadzono od 4 stycznia 2023 roku do 29 stycznia 2025 roku.

Na początku aktywnej fazy porodu kobiety losowo przydzielono do czterech grup. Otrzymywały doustny wodorowęglan sodu i dożylny butylobromek hioscyny, jeden z leków wraz z placebo lub podwójne placebo. Leki podawano ponownie co cztery godziny, jednak nie więcej niż trzy razy.

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Wyniki czterech grup

Spontaniczne porody drogami natury bez użycia kleszczy, ekstrakcji próżniowej lub cesarskiego cięcia wystąpiły u 57% uczestniczek, które otrzymały kombinację dwóch leków: u 422 z 741. W grupie wodorowęglanu sodu wskaźnik wyniósł 61% — 445 z 734, a w grupie butylobromku hioscyny również 61% — 449 z 741. W grupie podwójnego placebo spontaniczne porody drogami natury wystąpiły u 56% uczestniczek, czyli u 422 z 747.

Żadna z tych różnic nie osiągnęła określonego przez badaczy progu istotności statystycznej. Autorzy zaznaczyli, że nie można całkowicie wykluczyć niewielkiego pozytywnego efektu leków, jednak wyniki nie uzasadniają ich rutynowego stosowania podczas porodu po indukcji. Poważne zdarzenia niepożądane były podobne we wszystkich grupach, a ciężkich chorób związanych z leczeniem nie odnotowano.

Badacze wskazali również na ograniczenia: leki podawano na początku aktywnej fazy porodu niezależnie od przebiegu wczesnej fazy, a do badania nie włączono kobiet, które nie znały języka norweskiego ani angielskiego. Jednocześnie uczestniczki, personel medyczny, badacze i osoby oceniające wyniki nie znali przydziału do grup, co zmniejszało ryzyko stronniczości.

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