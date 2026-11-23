W Norwegii roczne badanie kliniczne trzeciej fazy nie wykazało korzyści ze stosowania rybozydu nikotynamidu u osób we wczesnym stadium choroby Parkinsona. Uczestnicy przyjmujący suplement mieli nieco gorsze wyniki w głównej skali oceny objawów niż grupa placebo, choć różnica była mniejsza od progu zwykle uznawanego za istotny klinicznie.

Jak podaje News-Medical, w badaniu NOPARK uczestniczyło 410 osób w wieku od 35 lat, u których chorobę Parkinsona zdiagnozowano w ciągu poprzednich dwóch lat. Badanie prowadzono w 11 ośrodkach w Norwegii. 206 uczestników otrzymywało 500 mg rybozydu nikotynamidu dwa razy dziennie, a kolejnych 204 — placebo. Leczenie trwało 52 tygodnie, a przestrzeganie terapii w obu grupach wynosiło około 99%.

Wyniki oceny objawów

W ciągu roku łączny wynik objawów w skali MDS-UPDRS wzrósł o 2,45 punktu w grupie rybozydu nikotynamidu, podczas gdy w grupie placebo zmniejszył się o 0,27 punktu. Różnica wyniosła 2,72 punktu. Suplement nie wykazał również korzyści w zakresie objawów ruchowych, codziennego funkcjonowania ani zmian wiązania transportera dopaminy według wyników skanów mózgu.

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Osobno uczestnicy przyjmujący rybozyd nikotynamidu uzyskali gorsze wyniki w skali objawów pozamotorycznych, do których należą zaburzenia snu, zmiany nastroju i trudności poznawcze. Wskaźniki jakości życia w tej grupie były również nieco niższe, choć był to dodatkowy eksploracyjny parametr badania.

Poziom NAD wzrósł tylko we krwi

Rybozyd nikotynamidu jest prekursorem dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, czyli NAD — cząsteczki ważnej dla szeregu procesów komórkowych. Badacze odnotowali, że całkowity poziom NAD we krwi w grupie przyjmującej suplement był wyższy o około 30 μM. Jednocześnie w podgrupie 159 uczestników spektroskopia nie wykazała statystycznie istotnej różnicy w stosunku NAD do ATP-α w mózgu w 52. tygodniu.

Częstość zdarzeń niepożądanych była ogólnie podobna: 54,6% w grupie suplementu i 53,7% w grupie placebo. Nadciśnienie tętnicze i niedobór folianów odnotowywano liczbowo częściej wśród osób przyjmujących rybozyd nikotynamidu. Autorzy badania doszli do wniosku, że wyniki nie potwierdzają stosowania tego suplementu jako środka spowalniającego przebieg lub w leczeniu objawowym wczesnej choroby Parkinsona.

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