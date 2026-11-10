Naukowcy z Instytutu Badawczego Sant Pau w Barcelonie w Hiszpanii wykryli oznaki uszkodzenia neuronów u części osób z mutacją powodującą chorobę Huntingtona jeszcze przed pojawieniem się zaburzeń ruchowych lub poznawczych oraz zauważalnej utraty objętości mózgu. Jak informuje News-Medical, świadczy o tym podwyższony poziom lekkiego łańcucha neurofilamentów (NfL), białkowego markera uszkodzenia neuronów.

Dane z dwóch kohort

Badanie opublikowane w czasopiśmie Movement Disorders objęło 296 uczestników barcelońskiej kohorty BCN-HD oraz międzynarodowej kohorty HDClarity. Naukowcy porównali poziomy biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym i we krwi z ocenami klinicznymi oraz danymi z obrazowania mózgu.

W kohorcie barcelońskiej podwyższony poziom NfL w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzono u 78% uczestników w zerowym stadium choroby, a w osoczu krwi — u 59%. W kohorcie międzynarodowej wskaźnik ten w płynie mózgowo-rdzeniowym był podwyższony u 53% uczestników na tym etapie. Progi referencyjne określono na podstawie danych osób bez mutacji genetycznej, z uwzględnieniem wieku i płci.

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Ocena wczesnego stadium

Choroba Huntingtona wiąże się z mutacją genu HTT i z czasem może wpływać na ruch, zdolności poznawcze, zachowanie oraz samodzielność człowieka. Zgodnie z systemem HD-ISS zerowe stadium obejmuje nosicieli mutacji bez objawów i bez wykrytych strukturalnych zmian w mózgu. W pierwszym stadium odnotowuje się utratę objętości jąder podstawy, w drugim pojawiają się zaburzenia ruchowe lub poznawcze, a w trzecim obniża się niezależność funkcjonalna.

Zgodnie z modelami prognostycznymi uczestnicy z podwyższonym NfL byli bliżej obliczonego klinicznego początku choroby. Mediana szacowanego czasu do wystąpienia objawów wynosiła dla nich około 10–13 lat, podczas gdy dla osób z poziomem białka poniżej progu referencyjnego było to około 23–24 lat. Autorzy podkreślają, że nie są to wyniki wieloletniej obserwacji uczestników do wystąpienia objawów, lecz obliczone szacunki.

Wyższe stężenia NfL wiązały się również z większą utratą objętości struktur mózgu zaangażowanych w chorobę Huntingtona oraz gorszymi wynikami ocen klinicznych. Badacze odnotowali silny związek między poziomami NfL w osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, choć analiza tego drugiego lepiej rozróżniała najwcześniejsze stadia. Przed szerszym zastosowaniem tego podejścia należy potwierdzić progi referencyjne oraz jego zdolność do przewidywania zmian klinicznych.

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