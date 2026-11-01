W Nowej Zelandii ponad 500 tys. osób zagłosowało przedterminowo na tydzień przed wyborami powszechnymi wyznaczonymi na 7 listopada. Wcześniejsze głosowanie rozpoczęło się 26 października, a krajowa komisja wyborcza otworzyła lokale w całym kraju. Informuje o tym The Rio Times.

W ciągu pierwszych dwóch dni wcześniejszego głosowania komisja naliczyła 175 748 oddanych kart do głosowania. Głosowanie dla obywateli Nowej Zelandii przebywających za granicą rozpoczęło się 21 października. Komisja wyborcza nie publikuje danych o preferencjach politycznych osób głosujących przedterminowo, dlatego obecnie nie wiadomo, które siły mogą skorzystać na wysokiej frekwencji.

Sondaże wskazują różnych liderów

Sondaż Reid Research przeprowadzony od 20 do 26 października wśród tysiąca respondentów dał przewagę Partii Pracy: 30,6% wobec 24,8% dla Partii Narodowej. Zieloni uzyskali w tym badaniu 14,5%, ACT — 10,1%, New Zealand First — 9,9%, a partia Opportunity — 7,2%.

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Z kolei sondaż Verian opublikowany 27 października odnotował prowadzenie Partii Narodowej z wynikiem 29% wobec 27% dla laburzystów. Zieloni uzyskali w nim 15%, ACT — 12%, New Zealand First — 10%, a Opportunity — 6%.

Znaczenie małych partii

Nowa Zelandia stosuje mieszany proporcjonalny system wyborczy: partie otrzymują mandaty w przybliżeniu zgodnie ze swoim udziałem w głosach oddanych na listy partyjne. Aby wejść do parlamentu, partia zazwyczaj musi przekroczyć pięcioprocentowy próg, dlatego wynik Opportunity może być ważny dla utworzenia przyszłej koalicji.

Obecnemu rządowi przewodzi lider Partii Narodowej, premier Christopher Luxon. Głównemu blokowi opozycyjnemu przewodzi lider Partii Pracy Chris Hipkins. Głosowanie w dniu wyborów potrwa 7 listopada do godz. 19:00 czasu nowozelandzkiego, a oficjalnych wyników oczekuje się 27 listopada po przeliczeniu specjalnych kart do głosowania. Policja sprawdza również oświadczenia dwóch osób, które twierdziły, że głosowały więcej niż raz; wiarygodność tych twierdzeń nie została potwierdzona.

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