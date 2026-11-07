W Nowej Zelandii po przeliczeniu ponad 95% kart do głosowania rządząca Partia Narodowa i opozycyjna Partia Pracy uzyskały po nieco mniej niż 30% głosów. Według prognozy Komisji Wyborczej obecna trójpartyjna koalicja kierowana przez Partię Narodową może mieć przewagę dwóch mandatów w parlamencie.

Między dwiema największymi partiami utrzymuje się różnica kilku tysięcy głosów. Premier Christopher Luxon powiedział zwolennikom w Auckland, że Partia Narodowa jest obecnie największa w parlamencie i ma drogę do utworzenia następnego rządu, jednak określił wynik jako zbyt wyrównany, by ogłaszać rozstrzygnięcie.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 27 listopada

Lider Partii Pracy Chris Hipkins również powiedział, że ustalenie ostatecznych wyników zajmie czas. Jak podaje Jerusalem Post, głosy specjalne, w tym oddane przez wyborców za granicą oraz osoby głosujące poza swoim okręgiem wyborczym, nie zostaną uwzględnione do ogłoszenia oficjalnych wyników 27 listopada.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Takie głosy zwykle częściej wspierały siły lewicowe, a po ich przeliczeniu partie prawicowe traciły część poparcia. Mogą one być również ważne w okręgach, w których trwa zacięta rywalizacja między kandydatami Partii Narodowej i Partii Pracy.

Możliwa rola Opportunity Party

Jeśli koalicja kierowana przez Partię Narodową straci większość po ostatecznym przeliczeniu, ona lub koalicja lewicowa może potrzebować poparcia centrowej Opportunity Party, aby utworzyć rząd. Według prognoz partia ta może po raz pierwszy wejść do parlamentu.

Wybory odbyły się w warunkach słabego wzrostu gospodarczego, presji na budżety rodzinne oraz wzrostu bezrobocia do 5,7% w trzecim kwartale — najwyższego poziomu od 11 lat. Wśród głównych kwestii dla wyborców były także stan systemu ochrony zdrowia, szpitali oraz dostępność mieszkań.

Czytaj nas na