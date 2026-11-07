W Nowej Zelandii rozpoczęło się głosowanie w wyborach powszechnych, w wyniku których ma zostać utworzony nowy rząd. W głosowaniu może wziąć udział ponad 3,7 mln wyborców.

Harmonogram głosowania

Lokale wyborcze w kraju otwarto o godz. 9:00 czasu lokalnego, co odpowiada godz. 20:00 GMT w piątek, i będą działać do godz. 19:00 czasu lokalnego. Wstępne liczenie głosów rozpocznie się po zamknięciu lokali, a ostateczne wyniki są oczekiwane do 27 listopada.

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Uczestnicy wyborów

Jak podaje Anadolu Agency, w wyborach uczestniczą rządząca Partia Narodowa oraz Partia Pracy, centrolewicowa siła opozycyjna. Wśród innych głównych uczestników są Partia Zielonych, ACT New Zealand i New Zealand First.

W wyborach uczestniczą także mniejsze partie, w tym Te Pati Maori oraz Opportunity Party. Wśród nowych sił politycznych jest Free Palestine Party. Jej lider Paul Hopkinson powiedział wcześniej Anadolu Agency, że partia dąży do wysunięcia kwestii palestyńskiej na pierwszy plan kampanii wyborczej.

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