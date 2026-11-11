Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia planuje zatrudnić 129 dodatkowych pracowników ochrony dla 27 szpitali. Ogłoszenie zbiegło się z doniesieniami o domniemanym ataku na dwie pielęgniarki w szpitalu Concord w Sydney, informuje ABC News Australia.

Domniemany atak na pielęgniarki

Według policji Nowej Południowej Walii we wtorek 44-letnia pacjentka została obezwładniona i podano jej środki uspokajające po tym, jak rzekomo zaatakowała dwie pielęgniarki w wieku 34 i 57 lat. Funkcjonariusze zostali powiadomieni o incydencie trzy godziny później.

Obie pielęgniarki potrzebowały pomocy medycznej. Minister zdrowia stanu Ryan Park powiedział, że jedna z nich złamała nadgarstek. Według policji pacjentka pozostała w szpitalu, a okoliczności incydentu są badane.

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Dodatkowa ochrona dla szpitali

Park poinformował, że nowi ochroniarze zostaną skierowani do 27 szpitali w stanie. Jak powiedział, dodatkowy personel ma ułatwić radzenie sobie z pacjentami, odwiedzającymi i innymi osobami, które mogą tworzyć trudne sytuacje w placówkach medycznych.

Sekretarz związku zawodowego Health Services Union Gerard Hayes powiedział, że zwiększenie liczby pracowników ochrony umożliwi zapobieganie incydentom, a nie tylko reagowanie na nie. Ochroniarz szpitala Royal North Shore Bruce Rawling powiedział, że w placówce medycznej liczącej około 650 łóżek zazwyczaj jednocześnie pracuje czterech ochroniarzy.

Rawling powiedział również, że wielokrotnie doznawał obrażeń w pracy, w tym zwichnął kciuk, gdy obezwładniał pacjenta. Według materiału najwięcej brutalnych incydentów ma miejsce w dużych szpitalach z zatłoczonymi oddziałami ratunkowymi. Park powiązał wzrost przemocy na takich oddziałach ze zmianami w używaniu narkotyków, w szczególności metamfetaminy.

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