W australijskim stanie Nowa Południowa Walia na 15 listopada prognozowano niebezpieczne burze superkomórkowe z dużym gradem i niszczycielskimi porywami wiatru. Według The Guardian, w północno-wschodniej części stanu grad mógł przekroczyć 5 cm średnicy, a prędkość wiatru — 120 km/h.

Niepogoda we wschodniej Australii

Starsza meteorolożka Biura Meteorologii Sarah Scully powiedziała, że niedziela miała być „kolejnym wielkim dniem burz”. Według niej silne burze wywołuje południowa zmiana pogody, która przemieszcza się wzdłuż wybrzeża Nowej Południowej Walii i może sprzyjać rozwojowi potężnych burz superkomórkowych.

Na szerszym obszarze — od wewnętrznych terenów górskich na wschód od Sydney po południowo-wschodnie i centralne części Queensland — spodziewano się gradu do 2 cm, porywów wiatru przekraczających 90 km/h, ulew i gwałtownych powodzi. W Sydney również prognozowano burze i deszcz, jednak miały one być mniej intensywne niż w północnych rejonach stanu.

Poprzedniego dnia ulewne deszcze przeszły przez znaczną część północnej i wschodniej Nowej Południowej Walii, a także Queensland. W Goulburn odnotowano porywy wiatru do 98 km/h, a w rejonie Coffs Harbour spadło od 30 do 50 mm opadów.

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Uderzenie pioruna na plaży

W ciągu dnia 14 listopada piorun uderzył w mężczyznę w wieku około 20 lat, który kąpał się na plaży Ettalong na Centralnym Wybrzeżu Nowej Południowej Walii. Inni pływacy wyciągnęli go z wody, a pracownicy służb ratunkowych prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przybycia ratowników medycznych pogotowia.

Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala w Gosford, a następnie został przeniesiony do szpitala Royal North Shore. Rankiem 15 listopada, według rzecznika szpitala, jego stan oceniano jako krytyczny, lecz stabilny. Świadkowie opowiadali, że w pobliżu plaży było jasno i słonecznie, choć w oddali, w kierunku Gosford, widoczna była aktywność burzowa. Piorun może uderzyć w odległości do 30 km od centrum komórki burzowej.

Na 16 listopada ryzyko silnych burz prognozowano dla obszaru Northern Rivers w Nowej Południowej Walii oraz południowo-wschodniego Queensland, w tym Brisbane, Gold Coast i Sunshine Coast. W pobliżu granicy stanów, według oceny synoptyków, mogła utworzyć się zatoka niskiego ciśnienia z układem niżowym. Mogła ona przynieść od 30 do 70 mm opadów do wtorkowego poranka, jednak ilość deszczu będzie zależeć od jej położenia względem wybrzeża.

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