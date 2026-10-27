Władze Nowego Tajpej na Tajwanie ukarały operatora strony internetowej, który umieścił pod oficjalnymi znakami publicznych parkingów w dzielnicy Tamsui kody QR prowadzące do usługi płatności za parkowanie. Dodatkowe kody mogły sprawiać wrażenie, że są częścią usługi rządowej, podaje Taipei Times.

Skargi mieszkańców i kontrola

Mieszkańcy zauważyli podejrzane znaki płatności za parkowanie w kilku miejscach w dzielnicy Tamsui. Zgłosili to naczelnikowi dzielnicy, który skontaktował się z policją.

Policja i miejski departament transportu ustaliły, że kod QR prowadził do legalnej strony internetowej służącej do płatności za parkowanie. Prywatnym firmom nie wolno jednak umieszczać reklam na publicznych znakach, dlatego operator został ukarany grzywną za naruszenie ustawy o usuwaniu odpadów.

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Zgodnie z artykułem 27 tej ustawy za umieszczanie reklam bez zezwolenia grozi grzywna od 1 200 do 100 000 nowych dolarów tajwańskich.

Ostrzeżenie dla kierowców

Policja wezwała, by nie ufać nieznanym kodom QR na publicznych znakach, ponieważ przestępcy mogą wykorzystywać je do kradzieży pieniędzy lub danych osobowych. Kierowcom doradzono, aby weryfikowali linki w organach rządowych lub dzwonili pod numer 110.

Departament transportu podkreślił, że parkomaty są obiektami publicznymi, a nie miejscem na prywatną reklamę. Urząd oświadczył, że wzmocni nadzór wraz z policją i departamentem ochrony środowiska Tajpej. Aplikacje Parking Loudspeaker i Space4Car wskazano jako jedyne platformy do samodzielnego opłacania parkowania przydrożnego. Kierowcom zalecono także stosowanie się do informacji na biletach parkingowych i dokonywanie płatności przez miejską stronę internetową lub w sklepach spożywczych.

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