7 listopada w mieście Nowe Tajpej na Tajwanie odbył się coroczny festiwal Diwali, poświęcony indyjskiej kulturze, muzyce i kuchni. Wydarzenie zorganizowano na Nabrzeżu Rybackim w Tamsui, podaje Taipei Times.

Święto indyjskiej kultury

Festiwal został wspólnie zorganizowany przez Stowarzyszenie Indie-Tajpej i władze Nowego Tajpej. Program obejmował tradycyjne i współczesne indyjskie tańce, muzykę oraz stoiska z jedzeniem, oferujące między innymi naan i curry. Wydarzenie trwało od 16:00 do 20:30.

Diwali, znane również jako Święto Świateł, symbolizuje zwycięstwo światła nad ciemnością i dobra nad złem, a także tradycyjnie wiąże się z dobrobytem i nowymi początkami — poinformowało Stowarzyszenie Indie-Tajpej.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Joseph Wu, wiceminister spraw zagranicznych Ger Baushuan oraz doradca władz Nowego Tajpej Ke Ching-chung. Wraz z przedstawicielem Indii na Tajwanie Ninadem Deshpande zapalili tradycyjne lampy oliwne, diyas.

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Uruchomienie lotów EVA Air

Deshpande powiedział, że tegoroczne obchody były ważnym wydarzeniem w relacjach Indii i Tajwanu, ponieważ EVA Air planuje uruchomić bezpośrednie loty między Tajpej a Nowym Delhi od 1 grudnia. Według niego trasa ma stać się pomostem służącym pogłębianiu więzi biznesowych, turystycznych, kulturalnych i międzyludzkich.

Uruchomienie lotów ma przywrócić bezpośrednie połączenie pasażerskie między Tajpej a Nowym Delhi po sześcioletniej przerwie. China Airlines, które wcześniej obsługiwały tę trasę, zawiesiły loty w 2020 roku podczas pandemii COVID-19. Stowarzyszenie Indie-Tajpej rozdało również dwa bilety w obie strony na planowane loty EVA Air.

Osobną częścią programu był występ orkiestry koncertowej Miejskiej Szkoły Średniej Chenggong w Tajpej. Uczniowski zespół z ponad 70-letnią historią wykonał wybór klasycznych indyjskich utworów muzycznych.

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