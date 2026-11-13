W dystrykcie Ghizer w Gilgit-Baltistanie na północy Pakistanu pasażerski minibus wpadł do rzeki Yasin. W wyniku wypadku zginęło 11 osób, a dwie kolejne zostały ranne — podaje Dawn.

Autobus jechał do doliny Yasin

Według lokalnej policji do wypadku doszło w czwartek wieczorem w pobliżu mostu Morkah. Minibus jechał z miasta Gilgit do doliny Yasin, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem, po czym pojazd wpadł do rzeki.

Ratownicy początkowo odnaleźli ciała 10 pasażerów, w tym dwóch kobiet. Z miejsca wypadku do szpitala cywilnego w Gupis przewieziono także trzy osoby poszkodowane, w tym dziecko.

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Wśród zabitych było niemowlę

Później policja sprecyzowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11 osób, w tym niemowlęcia. Po aktualizacji danych funkcjonariusze poinformowali o dwóch rannych.

Zabici i poszkodowani byli mieszkańcami doliny Yasin. Policja wszczęła dochodzenie, aby ustalić przyczynę wypadku.

Premier Gilgit-Baltistanu Amjad Hussain złożył kondolencje rodzinom zabitych. Polecił lokalnej administracji, służbom ratunkowym i pracownikom ochrony zdrowia zapewnić rannym terminowy transport do szpitali oraz niezbędną pomoc medyczną.

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