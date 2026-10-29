W Sahiwalu w Pakistanie zarejestrowano sprawy przeciwko 294 rolnikom i innym osobom podejrzanym o nielegalne odprowadzanie wody do nawadniania. Wśród figurantów są przedstawiciele elektrowni Saif Power Plant w Qadirabadzie, a także przedstawiciele partii politycznych i organizacji rolniczych — podaje Dawn.

Podejrzenia o uszkodzenie odpływów wody

Według lokalnego departamentu irygacji sprawy dotyczą incydentów odnotowanych w ciągu ostatnich pięciu miesięcy w kilku wsiach w dystrykcie. Inżynier wykonawczy kanału Lower Bari Doab Talha przekazał, że rząd prowincji polecił departamentowi zintensyfikować walkę z kradzieżą wody.

Według wersji departamentu w kilku wsiach ludzie rzekomo uszkadzali odpływy wody, aby kierować wodę do nawadniania na własne pola oraz działki innych użytkowników gruntów. Takie incydenty odnotowano w szczególności w Chak 63/5-L, Chak 62/5-L, Chak 61/5-L, Chak 65/5-L, Chak 56/5-L, Chak 66/5-L, znanym także jako Katorwala, oraz Chak 48/5-L.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Policja bada 12 spraw

W jednym z incydentów w Chak 61/5-L zarejestrowano sprawę przeciwko Arslanowi i 54 innym osobom. W innym przypadku w Chak 56/5-L wśród podejrzanych wymieniono kierownika Saif Power Plant, Munira Ahmeda Balocha, oraz inne osoby. Są oni podejrzewani o uszkodzenie odpływu wody i nielegalne przekierowanie wody.

Departament irygacji przekazał materiały policji. Policja w Yousafwali zarejestrowała 12 spraw na podstawie artykułów 163, 166, 170 i 175 ustawy Pendżabu o irygacji, drenażu i rzekach z 2023 roku, po skardze urzędnika subdywizyjnego Muhammada Saqiba Alego. Śledztwo trwa, a w tych sprawach nie dokonano aresztowań.

Czytaj nas na